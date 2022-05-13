بلدية يابانية ترفع دعوى ضدّ مستفيد بعد رفضه إعادة 360 ألف دولار حُوّلت له بالخطأ

المصدر: أ ف ب

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أعلنت بلدية في اليابان أنّها اضطرت إلى رفع دعوى ضد أحد السكان بعدما رفض إعادة مبلغ 46,3 مليون ين (نحو 360 ألف دولار) تلقاها من البلدية عن طريق الخطأ.

وقالت مسؤولة في البلدية لوكالة فرانس برس "نأسف لتسبّبنا بمشاكل للسكان... ونتابع حالياً القضية في المحكمة"، مشيرةً إلى أنّ القرار سيُصادَق عليه خلال اجتماع يعقده المجلس البلدي الخميس.

وكانت البلدية الواقعة في مدينة ياماغوتشي، الواقعة في غرب اليابان أرسلت الشهر الفائت مبلغ مئة ألف ين (نحو 776 دولاراً) إلى 463 أسرة من ذوي الدخل المحدود تأثرت سلباً جراء الجائحة.

لكنها حولت بالخطأ خلال العملية نحو 360 ألف دولار إضافية إلى إحدى الأسر، ثم زار مسؤولون من البلدية المنزل فوراً، وأكد المقيم فيه أنه سيعيد المبلغ.

ولم تستعد البلدية أموالها رغم رسائل ومناشدات وجهتها له.

وذكرت رسالة صادرة عن رئيس البلدية أنّ المستفيد، وبعد التواصل معه شخصياً أخيراً، قال إنه "نقلَ الأموال ولا يستطيع تاليا إعادتها، لكنه أشار إلى استعداده لتصحيح خطئه".

وتصدرت هذه المسألة عناوين الصحف في اليابان، إذ نشر رئيس بلدية أبو مقطع فيديو يقدم فيه اعتذارا للسكان، مشيراً إلى "أسفه الشديد" لوقوع هذا الخطأ.