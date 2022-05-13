مدينة برازيلية تنظم أكبر حفل شواء في العالم.. فيديو

المصدر: البيان

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نظمت بلدية باراوابيباس شمال البرازيل حفل شواء هائل قالت إنه "أكبر حفل شواء العالم على الإطلاق"، احتفالا بالذكرى السنوية الرابعة والثلاثين للمدينة.

وبحسب مجلس المدينة استعمل في حفل الشواء 20 ألف كيلوغرام من اللحم في 1200 ضلع"، بحسب ما نقل موقع "brazil.postsen.com".

وتشتهر البلدية بوجودها في منطقة Serra dos Carajás ، وهي واحدة من أكبر المناطق التي تحتوي على المعادن في العالم، والتي تم استكشافها بواسطة Vale Mineradora. ووفقًا لـ Vale ، فإن ولاية بارا "تضم اليوم أكبر مجمع تعدين في البرازيل وهي من بين الأولى في قطاع المعادن في العالم".

"تمت دعوة جميع السكان للمشاركة في حفل الشواء الذي نظمه (اتحاد المنتجين الريفيين)، حيث سيتم شواء 20000 كيلو من اللحم في 1200 قطعة، وذلك من الساعة 10 صباحًا وحتى 4 مساءً "، كما جاء في النص المنشور في موقع مجلس المدينة على الإنترنت.

ولم يبح مجلس المدينة عن كلفة حفل الشواء هذا.

وتم نشر صور ومقاطع فيديو للحوم المصفوفة أثناء تحميصها على الشبكات الاجتماعية للبلدية ورئيسها، لتوزع لاحقًا على السكان المحليين في قطع خبز أو في أكياس بلاستيكية.

وروج رئيس البلدية، الذي أعيد انتخابه لولايته الرابعة، لحفل الشواء في إنستغرام، قائلاً: "انظروا ، نحن نستعد الآن لإشعال النار لتحميص هذه الكمية الهائلة من الضلوع. سنبدأ في شوي أكبر كمية لحم في العالم ".

وأضاف: "متحمسون اليوم لأكبر حفلة شواء في العالم للاحتفال بعيد ميلاد Paraupebas. سنقضي الليلة للتأكد من أن سكاننا خدموا جيدا. بارك الله في مدينتنا".