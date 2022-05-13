طائرة صينية تخرج عن المدرج

المصدر: (بكين ـ أ ف ب)

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خرجت طائرة تابعة لـ«تيبت إيرلاينز» أمس عن مدرجّ مطار تشونغ تشينغ الدولي في جنوب غرب الصين واشتعلت فيها النيران مما أسفر عن إصابة بعض ركابها بجروح طفيفة، بحسب ما أعلنت شركة الطيران الصينية. وقالت «تيبت إيرلاينز» في بيان إنّ جميع الركاب الـ113 وأفراد الطاقم التسعة الذين كانوا على متن الطائرة «تمّ إخراجهم منها بأمان». وكانت الطائرة كانت تتهيّأ للإقلاع في رحلة داخل الإقليم ذي الحكم الذاتي متّجهة من تشونغ تشينغ إلى نيينغشي حين وقع الحادث قرابة الساعة 08:09 (00:09 ت غ).