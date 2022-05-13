استخراج حفرية سليمة لإكتيوصور في تشيلي

المصدر: (سانتياجو ـ رويترز )

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نجح علماء من تشيلي في استخراج واحدة من أكثر الحفريات اكتمالاً في العالم للزواحف البحرية الشبيهة بالدلافين المسماة (اكتيوصورات) بأجنة سليمة، وذلك من جبل تيندال الجليدي في منطقة باتاجونيا في تشيلي.

وأطلق العلماء على الزواحف البحرية القديمة الحوامل والمحفوظة جيداً اسم «فيونا». وستساعد الحفرية التي يبلغ طولها أربعة أمتار العلماء على دراسة التطور الجنيني للإكتيوصورات، التي جابت البحار قبل ما بين 90 و250 مليون عام.

وقالت العالمة التي اكتشفت الحفرية جوديث باردو: «إنها تعود إلى الإكتيوصور الوحيد الذي تم العثور عليه على كوكب الأرض منذ حقبة ما بين 129 و139 مليون سنة مضت. لذا فهي مهمة للغاية». وأمضى العلماء 31 يوماً في استخراج الحفرية التي كان يجب إخراجها بطائرة هليكوبتر من الموقع.