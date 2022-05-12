شاهد لحظة انفجار زجاج سيارة متوقفة دون سبب

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقطت كاميرات المراقبة المثبتة في مرآب أحد المنازل لحظة انفجار زجاج سيارة بشكل تلقائي من دون سبب واضح.

وتظهر السيارة متوقفة في المرآب لا يوجد بداخلها أحد، كما لم يقف إلى جوارها أي شخص، لكن في لحظة معينة ينفجر الزجاج الخلفي للسيارة من دون سابق إنذار.

وتسبب الصوت المرتفع لانفجار الزجاج في فزع كلب كان نائما على مسافة من السيارة، فيما ظهر حطام الزجاج خلف السيارة.

ولم يتسنَّ التحقق بشكل منفصل من مكان تصوير المقطع، فيما يشير تاريخ كاميرا المراقبة إلى أنه تم التقاطه يوم الاثنين الماضي الموافق 9 مايو الجاري.