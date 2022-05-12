باكستان تستعد لارتفاع الحرارة إلى 50 درجة مئوية

المصدر: د ب ا

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وضع إقليم السند بجنوب باكستان اليوم الخميس، أجهزة الطوارئ على أهبة الاستعداد فيما ضربت موجة حارة أخرى البلاد، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية.

وقال المسؤول المحلي علي ساجد إن حكومة السند أمرت بإقامة 12 من مراكز الاستجابة الأولى في مدينة كراتشي الساحلية، حيث يمكن أن يجعل مزيج من منخفض استوائي والرطوبة الموجة الحارة مميتة.

وشهدت كراتشي موجة حارة شديدة في 2015 أسفرت عن وفاة أكثر من 1200 شخص.

وتشهد الهند وباكستان موجات حارة منذ مارس الماضي، وهي الظاهرة التي يقول الخبراء إنها ببساطة تعكس حقيقة التغير المناخي.

وقال مسؤول الأرصاد الجوية ساردار سارفراز إن درجات الحرارة وصلت إلى 48 درجة مئوية في بعض المدن في باكستان اليوم الخميس، وقد تصل إلى 50 درجة مئوية في الأيام المقبلة، مضيفا أنه من المتوقع أن تستمر الموجة الحارة حتى الثلاثاء المقبل.