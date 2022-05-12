السعودية.. موجة حارة تضرب المملكة ودرجة الحرارة تصل إلى 49

المصدر: البيان

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أعلن المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، أن معظم مناطق المملكة تتعرض لموجة حارة بدءًا من غد الجمعة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تصل إلى 49 درجة مئوية

وقال الحساب الرسمي للأرصاد : «ابتداءً من غداً الجمعة إلى الإثنين.. الأرصاد: موجة حارة تؤثر على معظم مناطق السعودية ترتفع معها درجات الحرارة العظمى لتصل إلى 49 درجة مئوية على منطقتي مكة المكرمة المدينة المنورة».



وتوقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل مدينة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ43 مئوية، فيما تسجل مدينتا طريف والقريات أدنى درجة حرارة بـ15 درجة مئوية.

وذكر مركز الأرصاد، عبر «تويتر»، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 43 درجة مئوية، وينبع 42، والمدينة المنورة ووادي الدواسر وشرورة 40، والرياض والدمام والخرج والأحساء 39، وجدة وبيشة وحفر الباطن والعلا 38 مئوية، وجازان ونجران 37، والمجمعة وبريدة والقنفذة 36، والطائف وحائل ورفحا 34، وتبوك 33، وسكاكا والوجه 32، وأبها 29 درجة مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة على بعض المدن، فهي كالتالي: طريف والقريات 15 درجة مئوية، والباحة وعرعر وسكاكا 18، وأبها وتبوك ورفحا 19، وحائل والطائف 20 مئوية، والدمام والمجمعة 21، والعلا 22، وبريدة ونجران وحفر الباطن 23، والرياض 24، والدوادمي 25، والمدينة المنورة والخرج والأحساء وينبع 26، ومكة المكرمة وجدة 27، وجازان 29 مئوية.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.