السعودية .. مشهد مهيب لتشييع 5 شبان قضوا في حادث مروع

المصدر: البثيان

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في مشهد مهيب شيع الآلاف الشبان الخمسة الذين قضوا ثاني أيام العيد في حادث مروري مروع بالمملكة العربية السعودية أدى إلى وفاة 7 شبان وإصابة آخر، عقب تصادم مركبتين بطريق وعلان - المجنة بمحافظة ‫صامطة .

ووفق صحيفة سبق شهدت مقبرة الطوال ‬توافد المئات من المشيعين لتشييع جثمانين الخمسة يتقدمهم قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء سالم زاهر الشهري وقائد القوات البحرية العميد صالح العمري ووكيل محافظة الطوال جابر عواف.

وكانت قد أعلنت الإدارة العامة للمرور أن مرور منطقة جازان باشر حادث تصادم مركبتين بمحافظة الطول، نتج عنه وفاة (7) أشخاص - ، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق في الحادث.