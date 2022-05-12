مصر.. 92 ألف طالبة يحصلون على العلامة الكامة في اللغة العربية بسبب خطأ تقني

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، أن 582 ألفا و852 طالبا وطالبة من طلاب الصف الثاني الثانوي تقدموا لامتحان اللغة العربية «الفترة الصباحية»، وأدى الامتحان الإلكتروني 490 ألفا و134 طالبا وطالبة بنسبة 84%، بينما لم يتمكن من أداء الامتحان 92 ألفا و718 طالبا وطالبة.

وأوضحت الوزارة أنها حققت في الأمر وتبين حدوث تأخير في استجابة قواعد البيانات الرئيسية، وذلك لحدوث العديد من التعديلات في بيانات الطلاب الواردة من الإدارات التعليمية، والتي تمت في نفس التوقيت، ما تسبب في تعطل وصول الامتحانات إلى خوادم المدارس، وتم التحقيق مع المسؤول عن هذا الخطأ الفني والتعامل الفوري فنيًا عن طريق زيادة سعة وسرعة خوادم قاعدة البيانات، وكذلك تم تحسين أدائها لضمان عدم حدوث هذا التأخير مرة أخرى.

وأكدت الوزارة أنه لما كان هذا الخطأ ليس من مسؤولية الطلاب، فقد قررت أن تحتسب لهؤلاء الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني درجة الامتحان الإلكتروني الكاملة لمادة اللغة العربية، وتم وضع كل الضوابط لمنع تكرار هذا الخطأ الفني في الامتحانات القادمة.