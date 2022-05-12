مقتل 11 شخصا في تحطم طائرة بالكاميرون

المصدر: أ ف ب

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لقي 11 شخصا كانوا يستقلون طائرة تحطمت في غابة بوسط الكاميرون، حتفهم على ما أعلنت الإذاعة الرسمية سي آر تي في الخميس.

وقال المذيع "الجميع قضوا في الكارثة".

وأكد مسؤول في وزارة النقل لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه "لم ينج أحد".

والطائرة كانت مستأجرة من شركة الكاميرون لنقل النفط "كوتكو" التي تعمل على صيانة خط أنابيب للمحروقات يمتد بين الكاميرون وتشاد المجاورة.

والطائرة التي لم يتم الكشف عن نوعها وطرازها أقلعت من مطار ياوندي-نسيمالين باتجاه بيلابو في شرق البلاد، على ما ذكرت وزارة النقل في وقت سابق.

وعثر على حطامها في غابة قرب نانغا إبوكو، على بعد 150 كلم شمال شرق ياوندي بحسب الوزارة.