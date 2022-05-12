يطلق الرصاص على ابنه .. بدلاً من الديك الرومي

المصدر: وكالات

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في حادثة غريبة من نوعها، كشفت شرطة ولاية فيرمونت الأمريكية أن رجلاً أطلق النار على ابنه البالغ من العمر 14 عاماً بدلاً من الديك الرومي الذي كان يحاول اصطياده.

كان برنت ليهويلر، البالغ من العمر 52 عاماً، يقوم باصطياد الطيور برفقة المراهق يوم الأحد عندما وقع الحادث، وفقاً لصحيفة «ديلي بيست».

والمراهق الذي أصيب كان في الواقع نجل ليهويلر، وفق ما أكده مسؤولون لشبكة «سي بي إس».

وأوضح المسؤولون أن الاثنين انفصلا لتحديد مكان ديك رومي أطلق عليه الابن النار وأصابه.

وقالت السلطات إنه عندما حاول ليهويلر إطلاق النار على الديك الرومي مجدداً بهدف قتله، أصاب ابنه بدلاً من ذلك، مضيفة أن إطلاق النار «يبدو أنه عرضي».

وعولج الصبي في مستشفى المنطقة من إصابات بسبب الرصاص.

وبحسب ما ورد، يراجع مكتب المدعي العام بمقاطعة وندسور القضية فيما يتعلق بأي تهم جنائية محتملة.