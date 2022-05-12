مصر.. وفاة الضحية الثانية في حادث طريق بورسعيد دمياط المروع

المصدر: البيان

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ارتفع عدد ضحايا حادث اصطدام سيارة ملاكي على طريق "بورسعيد - دمياط" بعمود إنارة أمام مطار بورسعيد في مصر إلى حالتي وفاة بعد وفاة الضحية الثانية متأثرة بجراحها.

بينما سجل الحادث 3 مصابات، بعد فشل جهود إنقاذ المصابة الرابعة جنى تيسير مرزوق، 17 عامًا.إعلانوثق مقطع فيديو الحادثة. واستقبل مستشفى الزهور المركزي جثمان رانا عمر شرف، والمصابات وهن: علياء ياسر عامر 16 عامًا، ونورا محمود مزروع 16 عامًا، وهالة السيد أبو سعده 16 عامًا، وجنى تيسير مرزوق 17 عامًا، حالاتهن غير مستقرة.

وأودعت الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، ولا تزال الأطقم الطبية تقدم الرعاية الصحية اللازمة للمصابات. وحُرر محضر بالواقعة.

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