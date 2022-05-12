الكويت توقف التعيين بالوظائف القيادية والإشرافية

المصدر: البيان

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أصدر ديوان الخدمة المدنية في الكويت، أمس الأربعاء، تعميماً ينص على وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية ووقف كل من النقل والندب والإعارة ومعالجة آثار هذا الوقف من تاريخ 11 مايو الجاري وحتى إشعار آخر، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء باجتماعه الأخير.

وشدد الديوان في تعميمه على ضرورة التزام كافة الجهات الحكومية بوقف التعيين بالوظائف القيادية بكل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة إضافة إلى وقف شغل الوظائف الإشرافية أياً كانت وسائل شغل هذه الوظائف ندباً أو تعييناً أو نقلاً أو ترقية إليها ووقف النقل والندب أو تمديده خارجياً بين الجهات المختلفة مع وقف الإعارة وتمديدها بين الجهات المختلفة داخل البلاد حتى إشعار آخر. وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

ودعا الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة كافة إلى الالتزام بما ورد بهذا القرار وعدم اتخاذ أي إجراءات أو إصدار أي قرارات تتعارض مع قرار الوقف المشار إليه.

ولفت إلى أنه لا يشمل هذا الوقف حالات الإعارة إلى المنظمات الدولية أو الإقليمية أو العربية سواء كان مقرها داخل الكويت أو خارجها.