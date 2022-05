فيديو.. إنقاذ بطولي لامرأة فقدت الوعي خلال قيادتها للسيارة

ت + ت - الحجم الطبيعي

في عمل بطولي جماعي، أنقذ مجموعة من الأشخاص امرأة فقدت الوعي أثناء قيادتها للسيارة وسط شارع مزدحم، في مدينة بوينتون بيتش بفلوريدا الأمريكية.

ونشرت الشرطة فيديو للموقف المخيف للمرأة وهي فاقدة للوعي تاركة المركبة تسير لوحدها.

ويظهر في الفيديو تحرك السيارة بشكل غريب، بعد وقوفها على إشارة حمراء، لتدخل تقاطع سيارات مزدحم وتثير الهلع، في مدينة بوينتون بيتش في ولاية فلوريدا الأميركية.

وكشف لاحقا أن صاحبة السيارة تعرضت لنوبة من نوع خاص أفقدتها الوعي، فتركت سيارتها تتحرك وسط التقاطع، وفقا لمحطة "آيه بي سي" الأمريكية.

لاحظت امرأة أخرى الحالة المرضية، فلحقت السيارة إلى التقاطع الخطير، وبدأت بتوجيه النداء للمارة بمساعدتها على إيقاف السيارة، قبل أن تدخل في صف السيارات المقابل. وفقا لسكاي نيوز.

وبالفعل أقدم عدد من الشبان على إيقاف السيارة، حين اتحدوا وقامو بمقاومة السيارة بأيديهم وظهورهم، لينجحوا بالفعل بإيقافها.

وبعدها قاموا بتحطيم النافذة للدخول، وإخراج السيدة من السيارة، ثم قيادة السيارة إلى موقف سيارات قريب.

وقالت الشرطة إن ممرضة كانت في موقف السيارات، اتصلت بالإسعاف، وقدمت الرعاية الطبية حتى وصول سيارة الإسعاف.

وشاركت الشرطة الفيديو على أمل تكريم الأشخاص الظاهرين في الفيديو، الذين نزلوا من مركباتهم لمساعدة المرأة وإيقاف سيارتها في هذا الموقف الصعب.

INCREDIBLE MOMENT: Boynton Beach police sent this video out in the hopes to honor the people who got out of the car to help the woman who had a medical episode while driving. https://t.co/5XDUhTg570 pic.twitter.com/2o6G9d6MJP