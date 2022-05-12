أغلق هاتفه وضاع.. مطالبات بالبحث عن سعودي مفقود منذ 11 يوماً

المصدر: البيان

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ناشدت أسرة عائلة شاب سعودي يقيم في محافظة جدة البحث عن ابنهم الذي يعاني من اعتلالات نفسية، وفُقد منذ صباح يوم عيد الفطر قبل 11 يومًا، وكان آخر تواصُل معه وهو في محافظة جبة بمنطقة حائل.

وبحسب شقيق الشاب المفقود عبدالله عيظة محمد الزهراني فإن شقيقه يوسف يعاني من مرض نفسيّ ولديه ملف في مستشفى الأمل بجدة، وخرج منذ يوم 27 رمضان، وكانت العائلة على تواصُل معه حتى أول أيام العيد. وفقاً لصحيفة "سبق".

وأوضح الزهراني أن آخر تواصل مع أخيه عندما كان في محافظة جبة بمنطقة حائل، إلا أنه أغلق هاتفه الجوال، وانقطع التواصل معه. مضيفًا: "عندما طال الانتظار تقدمتُ ببلاغ في السادس من شوال لشرطة الباحة، رُفع لشرطة حائل وتاريخ 9 شوال الحالي".

وأردف: "أخي يوسف عيظة الزهراني عمره 26 عامًا، كثيف الذقن والشارب، وطوله تقريبًا 170 سم، ويستقل سيارة من نوع إلنترا، تحمل لوحة (د ح ن 2940). نناشد المساهمة في البحث عنه، وفي حال مشاهدته إبلاغ الدوريات الأمنية، أو التواصل معي على هاتف: 0551946662".