أغرب متجر في العالم.. معلق على جرف بارتفاع 120 متراً ولا يصله سوى المتسلقين

المصدر: البيان

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جذب متجر صغير معلق على واجهة جرف سحيق بمدينة يويانغ من مقاطعة هونان الصينية اهتمام رواد مواقع التواصل مؤخرا.

وتم بناء هذا المتجر الصغير بشكل ملاصق للجرف على ارتفاع 120 مترًا فوق سطح الأرض، ويغطي مساحة حوالي مترين مربعين، ويبدو من بعيد وكأنه مكيف هواء معلّق على جدار مبنى شاهق.

يُذكر أن المتجر الصغير قد افتتح في نهاية أبريل 2018 لتوفير عوامل الراحة للمتسلقين وتزويدهم ببعض الحاجيات الأساسية، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية. وحينما يصل المتسلّقون إلى المتجر، يمكنهم استخدام قفل الأمان لتثبيت أنفسهم على الحبال، وتحرير أيديهم لشراء بعض الملتزمات.

جميع عمّال المتجر الصغير هم مدربون محترفون في تسلق الصخور في العشرينات من العمر. ويمكنهم توفير المساعدة والإنقاذ للمتسلّقين عند الحاجة.

ولم يتم إنشاء هذا المتجر من أجل أغراض ربحية، بل من أجل تقديم الخدمات للمتسلقين، ولذلك فإن جميع سلعه تباع بأسعارها العادية.