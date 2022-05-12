تدعم الحياة في الفضاء.. تربة القمر بإمكانها تحويل ثاني أوكسيد الكربون إلى أكسجين

المصدر: البيان

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توصلت دراسة جديدة إلى خلاصة مفادها أن تربة القمر يمكن أن تحول ثاني أكسيد الكربون إلى أكسجين، ما يزيد احتمال استخدامه لتدعيم فرص حياة الإنسان في الفضاء.

فقد اكتشفت هذه الدراسة، التي نشرت في المجلة العلمية "JOULE"، أن تربة القمر تحتوي على مركبات نشطة يمكن استخدامها، إضافة إلى أشعة الشمس وثاني أكسيد الكربون، لإنتاج الماء والأكسجين والوقود لدعم الحياة على القمر وفتح المجال لاكتشافات أخرى في الفضاء.

وأشار أحد الباحثين المشاركين في هذه الدراسة من جامعة نانجينغ الصينية إلى أن "استراتيجيته توفر سيناريو لحياة مستدامة وبكلفة مقبولة خارج كوكب الأرض".

ففي دراسات سابقة، اقترح العلماء استراتيجيات للبقاء على قيد الحياة خارج كوكب الأرض، لكن معظمها كان يتطلب مصادر طاقة من الأرض. على سبيل المثال، اقترحت ناسا إرسال مركبة الفضائية تحمل أداة يمكنها استخدام ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للكوكب لإنتاج الأكسجين، إلا أن المركبة كانت تعمل بواسطة بطارية نووية.

لكن هذه المرة، يأمل المشرفون على هذه الدراسة الاستفادة من أكثر موردين وفرة على القمر: أشعة الشمس والتربة، وهذا يقلل نقل الموارد إلى الفضاء.