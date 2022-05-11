الأردن ..القبض على الشخص المعتدي على آثار جرش

المصدر: البيان

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ألقت قوة أمنية من الأمن الوقائي بالأردن القبض، على شخص قام بالعبث والكتابة على الجدران والأعمدة بالموقع الأثري في جرش، في حادثة أثارت ردود فعل غاضبة تجاه هذا النوع من التخريب تجاه المخزون التاريخي الذي تحظى به المملكة.

ووفق صحيفة الغد الأردنية فإن الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام، بين أن العاملين في الامن الوقائي تابعوا التحقيق في الحادثة، إلى أن ان تمكنوا من تحديد هوية الفاعل والقبض عليه، لافتاً إلى أن التحقيق منذ بدأ منذ اللحظة الاولى لتلقي البلاغ ولحين استكماله، تمهذداً لإحالة ذلك الشخص إلى الجهات القضائية المختصة لينال عقابه الرادع.