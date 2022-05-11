إهانة الرجل لزوجته تستوجب عقوبة قاسية في مصر القديمة

المصدر: البيان

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سنت مصر القديمة عدداً من القوانين للدفاع عن المرأة وإعطائها حقها في حالة التعدي عليها بأي طريقة فكان سب الزوج لزوجته او اهانتها جريمة يعاقب عليها القانون المصري القديم فتكون عقوبتها الضرب 100 مرة في أماكن مختلفة في جسم الرجل بحسب موقع البوابة نيوز.

وشدد القانون على أنه إذا أعاد تكرارها تكون عقوبته بحرمانه من نصيبه في المال الذي كسبه بالاشتراك معها مدي الحياة فكم كانت المرأه مقدسة في المجتمع المصري الفرعوني وكم كانت لها حقوق وكرامة، وهو ما تم تدوينه على جدران المعابد ليعرف العالم تقديرهم لقيمة المرأة.