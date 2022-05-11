"آبل" تكتب نهاية جهاز "آيبود"

المصدر: البيان

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كتبت "آبل" نهاية جهاز الموسيقى الخاص بها "أيبود تاتش"، المنتج الذي أشيد به على نطاق واسع باعتباره ثورة في كيفية استماع الناس إلى الموسيقى.. فعندما أطلق أول جهاز من منتجات "أيبود" في عام 2001، كان بإمكانه تخزين 1000 ملف صوتي، فيما يوجد اليوم أكثر من 90 مليون أغنية على خدمة البث من "آبل"، بحسب "روسيا اليوم".

وصمم أحدث "أيبود تاتش" من قبل نفس الفريق الذي اخترع جهاز "آيفون" لاحقاً، والذي سرعان ما طغى على جهاز الاستماع للموسيقى. وحدثت "آبل" جهاز "آيبود" آخر مرة في عام 2019.

وكانت هناك العديد من طرز "آيبود" على مر السنين، بما في ذلك "نانو" و"شافل"، لكن "تاتش" الذي صدر في عام 2007 هو آخر طراز يتم إيقافه، ومع ذلك، تقول الشركة إنها ستتيحه للشراء "حتى نفاد الكمية"