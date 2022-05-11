بشرى سارة للسعوديين الراغبين بزيارة بريطانيا

المصدر: وكالات

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أكد السفير البريطاني لدى الرياض، نيل كرومتون، الأربعاء، أن بلاده قررت إعفاء السعوديين الراغبين في زيارة المملكة المتحدة من إجراءات تأشيرات الدخول، مشيرا إلى إمكانية الحصول على إعفاء إلكتروني للدخول إلى الأراضي البريطانية.

وقال السفير البريطاني في مقطع فيديو نشر عبر حسابه في تويتر بعنوان "إعلان هام عن التأشيرات للسعوديين الراغبين في زيارة المملكة المتحدة: "أود أن أخبركم عن تحسينات مهمة في نظام الفيزا للزوار والسياح السعوديين إلى بريطانيا"، مضيفا "من بداية شهر يونيو القادم، من الممكن لأي مواطن سعودي أن يقدم طلب فيزا أونلاين"، مضيفا أن النظام "بسيط وسريع وغير مكلف".

وشدد على أن "هذا يمثل تحسينا مهما، ويسجل رغبة الحكومتين لتحسين وتعزيز العلاقات بين الدولتين وخصوصا بين الشعبين… أنا سعيد جدا بهذه الأخبار، أهلا وسهلا (بكم) في بريطانيا".

ورحبت السفارة السعودية لدى بريطانيا بهذا الخبر، وقالت في تغريدة عبر حسابها بتويتر: "ترحب السفارة بقرار السلطات البريطانية إعفاء مواطني المملكة من إجراءات التأشيرة والاكتفاء بالحصول على إعفاء الكتروني لدخول المملكة المتحدة، متمنية مزيدًا من التقدّم والازدهار للبلدين الصديقين".

وبهذا ينضم مواطنو السعودية إلى مواطني الإمارات وعُمان والكويت، في الحصول على الإعفاء الإلكتروني، وفقا لما أشار إليه الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

ويجب تقديم طلب للحصول على إعفاء إلكتروني خلال فترة تمتد ما بين ثلاثة أشهر إلى 48 ساعة قبل موعد السفر.

كما يشترط للتقديم امتلاك جواز السفر، وعنوانا للإقامة في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى تفاصيل الرحلة، التي تتضمن تواريخ ومواعيد الوصول إلى المملكة المتحدة والمغادرة، وفقا لموقع الحكومة البريطانية.