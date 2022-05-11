بيع "ذي روك" بـ 18,8 مليون دولار

المصدر: أ ف ب

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بيعت "ذي روك"، وهي أكبر ماسة بيضاء عرفتها المزادات بزنة 228,31 قيراطا، الخميس في مقابل 18,6 مليون فرنك سويسري (18,8 مليون دولار)، وهو سعر أقل بكثير من الرقم القياسي المحقق في هذه الفئة.

وقد ضرب مفوض المزاد مطرقته معلنا انتهاء المزاد الذي نظمته دار كريستيز في فندق بمدينة جنيف السويسرية بعد بضع دقائق فقط على انطلاقه، في قاعة كانت تغص بالحاضرين بسبب التوقعات الكبيرة التي أثارتها هذه الماسة الاستثنائية التي يفوق ارتفاعها قطر كرة الغولف.

وكانت التوقعات أشارت إلى أن سعر هذا الحجر الكريم المصقول على شكل إجاصة والذي تعود ملكيته إلى شخص من أمريكا الشمالية لم تُكشف هويته، قد يصل إلى مستويات قياسية تراوح بين 20 و30 مليون دولار.

ولا يزال السعر القياسي الذي حققته ماسة بيضاء في مزاد مسجلا لحجر كريم بزنة 163,41 قيراطاً بيع في سنة 2017 في المدينة السويسرية في مقابل 33,7 مليون دولار.

وكانت "ذي روك" استُخرجت من منجم في جنوب إفريقيا في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ثم باعتها "كريستيز" بالتفاوض لهاوي جمع خاص.