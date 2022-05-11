عايزة عريس وأقبل التعدد.. فتاة سودانية تشعل مواقع التواصل

المصدر: البيان

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أشعلت فتاة سودانية في شارع عام بالخرطوم، مواقع التواصل الاجتماعي بعد رفعها لافتة تطلب فيها الزواج. وفقا لوسائل إعلام سودانية.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، صوراً لفتاة سودانية تظهر وهي تطلب الزواج عند إشارة مرورية وسط العاصمة الخرطوم.

وظهرت الفتاة وهي تضع كمامة سوداء على وجهها، في الشارع العام عند إحدى إشارات المرور بالعاصمة السودانية، وهي تلوح بلافتة كتبت عليها «عايزة عريس أرغب في الزواج أقبل التعدد» ووضعت رقم هاتفها.

وتباينت ردود فعل رواد مواقع التواصل التي أثارت جدلا واسعا بعد ظهورها بين رفض الفكرة ووصفها بغير المقبولة. ورأى آخرون أن فكرة الفتاة عادية وشجاعة، وتدل على سعي الفتاة لحفظ نفسها بالزواج.