الكويت.. إحالة مركبة أجرة إلى الحجز بسبب عبارة مخالفة

المصدر: البيان

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أحالت وزارة الداخلية الكويتية، مركبة أجرة إلى كراج حجز المرور لقيام قائدها بوضع ملصقات مخالفة لقوانين المرور على المركبة.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها بتويتر، أنه جاري استدعاء مالك الشركة وسائق المركبة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانوية اللازمة بحقهما.

ولم توضح الوزارة العبارات الملصقة على السيارة، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورة للمركبة، التي أثارت جدلا في البلاد، وقد كتب عليها جزء من الآية رقم 42 من سورة هود في القرآن الكريم: "يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين".