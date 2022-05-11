عروس تطرح زوجها أرضاً في حفل زفافهما.. فيديو

المصدر: البيان

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دخل عروسان تركيان حاصلان على الحزام الأسود في لعبة الجودو في دنيزلي، إلى حفل زفافهما، بخوض مباراة استعراضية، وفق صحيفة "حريات" التركية.

ودخل العروسان طلحة أنيس أريوغلو (23 عاما) وعمران شابال (23 عاما) في مدينة دنيزلي متروبوليتان بيليسبور إلى القاعة مرتدين ملابس الجودو، فوق ملابس الزفاف قبل أن يخوضا مباراة استعراضية قبل الزفاف، حيث أقدمت العروس على طرح ‏العريس أرضا في 4 حركات متنوعة، قبل أن يوقعا على عقد الزواج.