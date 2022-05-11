امرأة تقتحم منزلاً بسيارتها وتغرق في مسبحه الخاص

المصدر: البيان

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غُرّمت امرأة من بيرث بأستراليا ما يقرب من 2000 دولار، بعد أن اصطدمت بسيارتها عبر سياج سكني وسقطت هي وسيارتها في مسبح المنزل.

وكانت تيري هتوت، التي تبلغ من العمر 25 عاماً، تقود سيارتها في ثورنلي، في جنوب شرق بيرث عندما فقدت السيطرة على السيارة، ودخلت على المنزل المجاور، ليظهر فيما بعد اختبار كحول إيجابي، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

وتظهر لقطات فيديو كيف أن المرأة تجاوزت سياج المنزل لتسقط وسيارتها في مسبح المنزل، وسرعان ما غرقت السيارة في قاع المسبح والمرأة بداخلها، ليقفز اثنان من الرجال الذين شهدوا الحادث بسرعة إلى المسبح لإنقاذها.

ومع إغلاق الأبواب بسبب ضغط المياه، اضطر الرجلان إلى تحطيم النوافذ للوصول إلى المرأة.

في المحكمة، أقرت السيدة بأنها مذنبة في القيادة غير المرخصة والقيادة تحت تأثير الكحول، وشكرت رجال الإنقاذ على قدومهم لمساعدتها واعتذرت عن الحادث.

وستُمنع هتوت من القيادة لمدة 18 شهراً مع غرامة قدرها 2000 دولاراً تقريباً.