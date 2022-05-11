لاعبة الجودو تتمرّن بعريسها في حفل الزفاف

المصدر: دبي ـ البيان

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في بداية تؤشر إلى الحياة الزوجية التي سترافقهما طيلة حياتهما، بدأ عروسان تركيان حاصلان على الحزام الأسود في لعبة الجودو حفل زفافهما بضربة خاطفة من العروس أوقعت العريس أرضاً، ولكنها كانت حركة ودية تنبئ بالحب وبالحياة الزوجية المقبلة.

وفي التفاصيل، افتتح زوجان تركيان من منطقة دينيزلي حاصلان على الحزام الأسود في لعبة الجودو حفل زفافهما بعرض رياضي ‏لفنون القتال، مستعيضين بذلك عن رقصة الافتتاح، التي تعد تقليداً لبدء احتفال الزواج.‏

وقامت العروس، التي تعمل مدرّبة محترفة في هذه الرياضة، بتقديم عرض قتالي، أقدمت فيه على طرح ‏العريس، الممارس الهاوي للرياضة، أرضاً في 4 حركات متنوعة مثيرةً إعجاب الحضور الذي أعرب عن تشجيعه لها ‏بالتصفيق الحار.‏

وحاز مقطع الفيديو، الذي ظهر فيه الزوجان مرتديين الحزام الأسود على لباس الزفاف الرسمي إعجاب ناشطي مواقع التواصل الذين تداولوه على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع منشورات تشير إلى الترحيب «بالبداية ‏الموفقة للعروس» في حياتها الزوجية.‏