بعد الحكم على المتهمين .. أول تعليق من أسرة بسنت ضحية الصور الفاضحة

المصدر: البيان

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شهدت ساحة مجمع محاكم جنايات طنطا بمحافظة الغربية المصرية اليوم حالة من السعادة والفرحة الغامرة على وجوه والدي الفتاة بسنت خالد شلبي ضحية الصور الفاضحة المفبركة والابتزاز الإلكتروني عقب الحكم القضائي بسجن المتهمين الخمسة بأحكام تتراوح ما بين "5_15"سنة وهو ما ترك أثراً إيجابياً ودفع والد الفتاة الضحية إلى السجود والشكر على تحقيق القصاص بالروح القانون".

وقال خالد شلبي والد الفتاة الضحية "شكرا للقضاء المصري ورجال الداخلية الذين ساهموا في القصاص لدماء ابنتنا والتي كانت ضحية عداء وابتزاز ونشر صور فاضحه ومفبركة لها"، وفقا لصدى البلد.

وأضاف "ربنا فضله عظيم وربنا لم ينس دعواتنا ليلا ونهارا .. وربنا ينتقم من الظلمة، حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن تسبب في قتلها وانتحارها بعدما دخلت في حاله نفسية قاسيها وربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته يا رب العالمين".

فيما قالت والدة الضحية "الحمد لله يا رب العالمين انصفتنا وبنتي مرتاحة في قبرها ومن النهارده نقدر ناخد واجب العزاء في وفاتها".

واضافت والده الفتاة أن الأحكام القضائية ضد المتهمين جاءت عادلة وربنا استجاب لمجيئها لرؤيتي في المنام ومناداتي بالقصاص لحقوقها".

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات طنطا قد قضت بمعاقبة المتهمين الـ5 في قضية ضحية الابتزاز الإلكتروني بمركز كفر الزيات، بـالسجن 15 سنة لـ3 متهمين، ومعاقبة 2 آخرين بالسجن 5 سنوات.

وكانت المحكمة قد تداولت محاكمة المتهمين على مدار نحو 3 جلسات سابقة شملت الاستماع إلى أقوال شهود النفي والإثبات، والنظر في طلبات الدفاع عن المتهمين، ومناقشة الطبيب الشرعي بشأن تقرير وفاة الفتاة، وأصدرت بعد تلك الجلسات المتفرقة حكمها المتقدم.

كان النائب العام قد أمر بإحالة 5 متهمين محبوسين لمحكمة الجنايات؛ في قضية وفاة الطالبة بسنت خالد، لارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر، باستغلالهم ضعف المجني عليها أمام تهديداتهم بنشر صور مخلّة منسوبة لها بقصد استغلالها جنسيًّا وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة، واتهام بعضهم بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وتهديدها بنشر صور خادشة لشرفها، وكان التهديد مصحوبًا بطلبات منها، واعتدائهم جميعًا بذلك على حرمة حياتها الخاصة، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام شبكة المعلومات الدولية.