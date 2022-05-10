الحبس 3 سنوات ينتظر المتسبب في وفاة المصرية مارينا صلاح

المصدر: البيان

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شغلت واقعة وفاة السيدة المصرية مارينا صلاح، ضحية الخطأ الطبي بأحد مستشفيات العيون بالقاهرة، تعاطف العديد من الجمهور.

وعن التهمة التي تواجه المتسبب في الواقعة، نقلت صحيفة اليوم السابع عن الدكتور وليد وهبة المحامي، إن المتسبب في هذه الواقعة سيواجه عقوبة القتل الخطأ، والتى تكون فيها العقوبة الحبس بمدة لا تتجاوز الـ3 سنوات.

وأكد وهبة إن المادة 238 من قانون العقوبات هي التي تعاقب جريمة اقتل الخطأ، نصت المادة على: من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتعود حكاية مارينا، حينما ذهبت لعمل أشعة صبغة منذ أيام على عينها في أحد مستشفيات العيون الشهيرة، قبل أن تخرج وهي منهارة وتلجأ لزوجها وتقول له: "إلحقنى أنا بموت"، وذلك وفقًا لما ذكره زوجها عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظلت مارينا على أجهزة التنفس الصناعي بعد أن أصيب المخ وتوقف القلب وذهبت إلى مستشفى آخر، وذلك لأن المستشفى التى تسببت في مرضها نتيجة عدم عمل اختبار حساسية لها قبل الأشعة، وفقًا لرواية الأهل، لم يكن به عناية مركزة.