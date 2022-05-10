الإعدام لشقيقين قتلا شاباً .. قبل عرسه بيومين

المصدر: البيان

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أحالت محكمة جنايات طنطا في مصر، الدائرة الخامسة، شقيقين إلى فضيلة المفتي، وتأجيل النطق بالحكم على الأم، بتهمة قتل شاب قبل حفل زفافه بيومين، في مدينة طنطا.

وقررت هيئة المحكمة، بعد تداول القضية اليوم الثلاثاء، إحالة كل من الشقيقين أحدهما هارب، إلى مفتي الجمهورية، وتم تأجيل النطق بالحكم على والدتهما إلى شهر يوليو المقبل، وفقا للوطن.

طالب محامي المدعين بالحق المدني، خلال جلسة المحاكمة بالقصاص، والادعاء مدنيا بـ«50 ألفا + واحد جنيه» على سبيل التعويض مؤقتًا، مشددًا على أنه كان هناك تعمد من المتهمين الثلاثة، بقتل المجني عليه، بعد أن بيتوا النية، وعقدوا العزم، واستدرجوا المجني عليه، داخل توك توك.

كانت الجهات الأمنية قد تلقت إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، يفيد بورود بلاغ بمقتل شاب في العقد الثالث من العمر، على يد 3 أشخاص بمنطقة كوبري فاروق، بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى محل الواقعة، وتبين شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، ويعمل سائق ميكروباص، مقيم بمساكن الجلاء بطنطا، أثناء وجوده بمنطقة كوبري فاروق، على يد شقيقين حال استقلالهما توك توك، فقام أحدهما بتسديد طعنة نافذة، مستخدما سلاحا أبيض «مطواة»، بسبب خلافات سابقة بينهم.

وتمكنت المباحث الجنائية بقسم ثان طنطا، من إلقاء القبض على المتهمين، واقتيادهم، إلى ديوان قسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.