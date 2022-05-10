بعد أسابيع من الزفاف الأسطوري .. أغرب سبب لطلاق البلوجر أحلام عادل

المصدر: البيان

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بعد زفاف أسطوري لم يمر عليه أكثر من شهور، وفقرات غنائية ملأت السوشيال ميديا، وصور تناقلها المتابعون بمزيد من الإعجاب، وحديث كبير عن فرحة البلوجر المصرية الشهيرة أحلام عادل، انتهى كل ذلك بإعلان الطلاق من زوجها لسبب اعتبره الجميع غريبًا نوعًا ما.

من هي البلوجر أحلام عادل؟

أحلام عادل ناشطة على السوشيال ميديا، تقدم محتويات محاكاة اجتماعية وكوميدية ويتابعها عدد كبير من المستخدمين وصل على فيسبوك إلى 2.9 مليون متابع عبر صفحتها، وفقا لصدى البلد.

بدأت أحلام عادل ببث فيديوهات كوميدية عن تفاصيل حياتها كفتاة قبل أن تشتهر ويزيد عدد متابعيها وتقدم المحتويات بعد ذلك بطريقة احترافية سواء مع أصدقائها أو خطيبها السابق أو زوجها.

وبالإضافة للمحتويات التي تقدمها من منزلها، تبث أحلام عادل أحيانًا فيديوهات “الخروجات” والسفر والزيارات العائلية، وتتهافت عليها الشركات من أجل الإعلان عن منتجاتها عبر صفحتها.

زواج أحلام عادل

كان زواج احلام عادل بعد ارتباط ثان، حيث كانت لها تجربة سابقة لم تكن موفقة واستطاعت تجاوزها بكل سهولة، حيث علقت على الأمر في فيديو قدمته وقالت فيه المشكلة اللي راح راح ييجي أحسن منه.

ارتبطت أحلام عادل، بمهندس يدعى أحمد العجمي، من خلال حفل زفاف اسطوري بحسب ما وصفه متابعوها، وانتشرت صور لحفل الزفاف عبر السوشيال ميديا حيث كانت آخر صورة أو فيديو شاركتها أحلام عبر صفحتها من حفل الزفاف بتاريخ 7 فبراير الماضي.

وشغلت احلام عادل الجميع بالحديث عن زواجها من خلال منشوراتها وتعليقها على العلاقة بينها وبين زوجها، فكتبت تعليقًا على أحد الصور “حرم المهندس أحمد العجمي”.

وكتبت على فيديو آخر من عقد قرانها: “ الحمد لله بجد .. عقبال كل البنات يارب”.

طلاق مفاجئ

الغريب أن أحلام عادل خرجت في ستوري عبر صفحتها لتعلن طلاقها بشكل مفاجئ ولم يمر سوى شهور على زواجها، لتكشف عن حياة زوجية قصيرة لم تكن مستقرة على عكس ما يبدو على صفحتها وحساباتها الشخصية.

أحلام اكتفت بإعلان الطلاق وبدت كزوجة مغلوبة على أمرها، بينما لم تفصح عن تفاصيل كثيرة سوى تعرضها للضرب فقط.

سبب غريب للطلاق

وكتبت أحلام عادل من خلال الاستوري الخاص بها: ""أنا رجعت من العمرة مضروبة ومطلقة عشان جبت مصليات لزمايلي الولاد والبنات"، مضيفة: "ملحوظة كانت مصلية مش ازازة خمرة".

وتعاطف عدد كبير من المتابعين مع البلوجر الشهيرة وطالبوا بدعمها في الأزمة التي تتعرض لها، لكن بعضهم انتابته الشكوك حول الانفصال وقالوا إنها ربما تكون وسيلة لجذب متابعين واعتلاء التريند.