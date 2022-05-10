السعودية.. العثور على "مفقود تبوك" المختفي من 7 أيام

المصدر: البيان

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عثرت فِرَق البحث والإنقاذ على الشاب مشعل سالم العطوي، الذي فُقِد في حرة (الرهاة) جنوب غرب تبوك منذ الأربعاء الماضي.

وكان الشاب "العطوي" أنهى عمله في تبوك، وأراد زيارة والده في قرية الرمضة؛ لكنه تأخر في الوصول، وبعد البحث عنه، تم العثور على سيارته يوم أمس التي تَبَيّن أنها متعطلة وقد غادرها سيرًا على الأقدام وفق صحيفة سبق.

وكانت السيارة دليلًا على وجوده بالقرب منها، وهو ما تحقق اليوم بالعثور عليه وهو بصحة جيدة.

شارك في عمليات البحث والإنقاذ، الطيرانُ والدفاع المدني وفِرَق بحث تطوعية.