تحول السماء إلى اللون الأحمر يثير الذعر في الصين..إليك التفسير

المصدر: البيان

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فسر القنصل الصيني في لبنان هذه ظاهرة تحول لون السماء إلى الأحمر قائلا إنها "انعكاس للضوء من قوارب الصيد".

جاء ذلك بعدما أصيب سكان بمدينة تشوشان الساحلية في شرق الصين بـ"الذهول"، حيث تحول لون السماء إلى الأحمر لفترة وجيزة، مما "أثار مخاوف من حريق محتمل، أو ظاهرة غير معروفة"، وفقا لصحيفة إندبندنت البريطانية.

وأكد مسؤولون في المنطقة أنه لم يتم الإبلاغ عن حريق بالمدينة الساحلية، في الوقت الذي تحولت فيه السماء إلى اللون الأحمر.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور تظهر السماء باللون الأحمر القرمزي، الأمر الذي دفع دبلوماسيا صينيا إلى الرد وفق موقع قناة الحرة.

وعلق القنصل الصيني في لبنان على هذه الظاهرة، قائلا إنها "انعكاس للضوء من قوارب الصيد".

ونقلت الصحيفة عن خبراء بالأرصاد الجوية أن اللون جاء من "أضواء منعكسة من قوارب محلية على سحب منخفضة في المنطقة".

تحول السماء إلى اللون الأحمر يثير الذعر في الصين.. إليك التفسيرhttps://t.co/wTL3yyt5wC#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/V5u3i3ZMTl — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 10, 2022