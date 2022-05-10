مصر.. تحرك رسمي للتحقيق في وفاة مارينا صلاح بسبب الإهمال الطبي

المصدر: البيان

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وجَّهت وزارة الصحة في مصر بتشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر بالوزارة للتحقيق في واقعة وفاة فتاة مصرية تبلغ من العمر 29 عاماً بسبب خطأ طبي، ودعت لمراجعة الإجراءات الطبية التى تم اتخاذها مع الفتاة منذ دخولها المستشفى حتى لحظة الوفاة.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة، أن الإدارة المركزية للعلاج الحر تحقق حاليًا في مدى وجود إهمال طبي أم لا.

وشدَّد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة وجود إدانة للمستشفى، والتقصير في علاج المريضة وفق موقع فيتو.

وتلقى قسم شرطة النزهة بلاغًا من أسرة مارينا صلاح تتهم إدارة المستشفى بالإهمال الجسيم الذي تسبب في وفاة مارينا، وأن إدارة المستشفى لم تقم بعمل اختبار حساسية لـ مارينا قبل إجراء الأطباء عملية أشعة الصبغة لها.

وأوضحت الأسرة فى البلاغ أن مارينا كانت تعاني من حساسية في العين، وأن إدارة المستشفى لم تقم بإجراء اختبار لها قبل العملية ما أدى لمضاعفات خطيرة ومفاجئة في صحتها، ولم يكن فى المستشفى غرفة عناية مركزة لإنقاذها بعد تدهور حالتها الصحية، وأنهم قاموا بنقلها إلى مستشفى آخر إلا أنها توفيت نتيجة المضاعفات الصحية.

مارينا صلاح ضحية الإهمال الطبي..

_ الاسم الكامل لها كما مسجل ببطاقة الرقم القومي: مارينا صلاح سركيس غطاس.

_ تقيم بمحافظة المنيا وتحديدًا داخل مركز سمالوط.

_ خريجة جامعة عين شمس بالقاهرة دفعة 2011

_ تعمل منذ 8 سنوات بالبنك الأهلي المصري بعد أن تسلمت العمل في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر عام 2016.

_ تجيد الفتاة العشرينية مارينا صلاح اللغة الإيطالية والإنجليزية جيدًا بطلاقة.

_ توفي والد مارينا صلاح "صلاح سركيس غطاس"، في 2 ديسمبر لعام 2016.

_ تزوجت من رامز دوس في ديسمبر 2019 أي منذ 3 سنوات فقط.

_ رزقت بمولود ولد وهو الطفل الأول والوحيد التي أنجبته مارينا صلاح ويدعى آدم.

_ دومًا تشارك اللحظات السعيدة مع زملائها أو أقاربها بالإضافة إلى أنها تعشق التصوير بشكل كبير.

_ توفيت نتيجة الإهمال الطبي داخل أحد مستشفيات العيون.