مستشفى عراقي يكشف حقيقة وفاة شاب وضع أصدقاؤه فياغرا في "كيك عيد ميلاده"

المصدر: البيان

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تداولت منصات التواصل الاجتماعي والعديد من المواقع الإلكترونية العربية، خبرا مفاده أن شابا عراقيا لقي حتفه بعد أن دس له رفاقه حبوب فياغرا في كعكة (قالب حلوى) عيد ميلاده، ما أدى بإصابته بسكتة قلبية.

ولاقى الخبر انتشارا واسعا وردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعية في العراق والعالم العربي، حيث حظي بمئات الآلاف من التعليقات والتفاعلات على حسابات متعددة.

والحقيقة أن الواقعة قديمة وتعود إلى أكثر من عقد، ولكن جرى انتشارها مؤخرا على أنها قد وقعت في الساعات القليلة الماضية.

وبحسب موقع "السومرية نيوز"، فقد أصدر مستشفى المحمودية جنوبي بغداد، توضيحاً بشأن تلك الحادثة.

وقال المستشفى في بيان "نود إعلامكم بأن الحالة الذي تم نشرها في صباح يوم السبت الماضي في أحد مواقع التواصل الاجتماعي هي ليست حديثة وإنما تعود لتاريخ قديم قبل 10 سنوات".