كلب ضال وسط ركاب المترو في مصر (فيديو)

المصدر: البيان

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريفاً لكلب ضل طريقه واستقل إحدى العربات في مترو الأنفاق في مصر.

وكشف الفيديو ظهور الكلب الضال داخل أحد قطارات الخط الأول للمترو "المرج- حلوان" وسط دهشة الركاب واستفساراتهم عن كيفية تسلله لداخل المحطة ومروره من البوابات.

كما علق أحد الركاب قائلا ساخرا: الكلب نورنا في المترو.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، أحمد عبدالهادي بكير، أن الكلب ضل طريقه بالفعل وتسلل من محطة فرعية حتى وصل للقطار.

وقال إنه وبعد اكتشاف الركاب وجوده، تم إنزاله في المحطة التي تلتها، موضحا أن لوائح ركوب المترو تمنع اصطحاب الحيوانات الأليفة أو دخولها إلى المحطات والقطارات حفاظا على أمان وسلامة الركاب.