السعودية.. حريق يطال مبنى للصحة العامة والعلاج الطبيعي في القنفذة "فيديو"

المصدر: البيان

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باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة القنفذة بالسعودية، حادثة حريق اندلع الساعة 11 صباح اليوم الاثنين في الدور العلوي لمبنى الصحة العامة التابع للشؤون الصحية في المحافظة، ومازالت التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحريق.

وأوضحت «صحة القنفذة» أن الحريق وقع في سطح مبنى «الصحة العامة» في تمام الساعة 11:04 صباحا، وتم التعامل مع الحدث وإخلاء المبنى فوراً، وإبلاغ الدفاع المدني الذي استجاب سريعا، فيما لا توجد أضرار ناجمة عن الحريق ولله الحمد، في حين أكد المتحدث باسم «صحة القنفذة» إبراهيم آل أحمد المتحمي، أن الدفاع المدني يجري تحقيقاته لمعرفة أسباب الحريق.

ووفقا لصحيفة عكاظ، فإن السبب الرئيسي للحريق، تراكم وتكدس نفايات وبراميل و«ستيكرات.