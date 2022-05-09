مصر.. إعدام أمين شرطة ارتكب جريمة مروعة

المصدر: البيان

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شهدت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية في مصر التصديق على حكم إعدام أمين شرطة قتل شقيقين في شبين القناطر، بسبب مخالفة مرورية.

وقضت محكمة جنايات بنها، بالإعدام شنقا لأمين شرطة، لاتهامه بقتل شقيقين بشبين القناطر خلال مشاجرة بينهم علي مزلقان نوى بشبين القناطر، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي.



وكانت نيابة شبين القناطر قررت حبس أمين شرطة بمرور القليوبية، لاتهامه بقتل شقيقين أطلق عليهما الرصاص، إثر مشاجرة بينهم بسبب تحرير المتهم مخالفة مرورية لإحدى السيارات، فحاول المجني عليهما إثنائه عن تحرير المخالفة، فحدثت مشادة بينهما تطورت لمشاجرة أطلق خلالها المتهم أعيرة نارية أصابت الشقيقين، وتم نقلهما للمستشفى حيث لقيا مصرعهما خلال محاولة إنقاذهما.



وكان قد لقي شقيقان مصرعهما، إثر قيام أمين شرطة بوحدة مرور شبين القناطر، بإطلاق الرصاص من سلاحه الميري في مشاجرة مع المجني عليهما على مزلقان نوي مركز شبين القناطر لاعتراضهما على تسجيل مخالفة مرورية لهما، وتم نقل الجثتين للمستشفي وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن جثتي المجني عليهما، وفقا لصحيفة اليوم السابع.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شبين القناطر يفيد بوجود مشاجرة بمزلقان نوي دائرة المركز بين امين شرطة ومواطنين شقيقين وقيام الاول بإطلاق الرصاص عليهما مما ادى إلى وفاتهما وتجمهر الأهالي



بالانتقال تبين محاولة المجني عليهما أخذ دفتر المخالفات من أمين الشرطة المتهم لتسجيله مخالفات مرورية لهما، فقام أمين الشرطة بإطلاق الرصاص عليهما مما ادي لوفاتهما خلال تلقيهما العلاج داخل مستشفي قليوب.



وتجمهر الأهالي وقاموا بتكسير وحرق غرفة المزلقان ووقف حركة القطارات، حيث تمكنت أجهزة الامن من السيطرة على الموقف وفض التجمهر بالقنابل المسيلة للدموع وصرحت النيابة بدفن الجثتين.