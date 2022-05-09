علاقات غير شرعية.. التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في مقتل «ميكانيكي كرداسة»

المصدر: البيان

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كشفت التحريات المكثفة التي أجرتها مباحث أمن الجيزة عن تفاصيل صادمة في واقعة العثور على جثة «ميكانيكي» داخل شقته، ومصاب بعدة طعنات متفرقة بجسده داخل شقته بمنطقة كرداسة، وقالت إن المجني عليه صاحب ورشة ويقيم بمفرده ولم يسبق له الزواج وله علاقات غير شرعية متعددة مع النساء.

وكشفت معاينة الأجهزة الأمنية أن جثة المجني عليه بها آثار تعذيب في عدة أماكن متفرقة من جسده، وملفوف حول عنقه سلك كهربائي، ووصلة كهرباء بأماكن حساسة في جسده العاري. وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

وقالت التحريات إن المتهمين بتروا العضو الذكري للمجني عليه، ثم أخفوه ولم يتم العثور عليه حتى الآن، وقام فريق البحث بتفريغ الكاميرات الموجودة بالقرب من شقة المجني عليه وفحص المترددين عليه.

وكانت الأجهزة الأمنية في الجيزة تلقت بلاغا من شقيق المجني عليه، أنه في اليوم الثاني من عيد الفطر حاول التواصل مع شقيقه هاتفيا لكنه لم يرد، فذهب إلى الشقة ولا لم يجب عليه شقيقه قام بكسر باب شقته بمساعد الجيران فعثر على جثة شقيقة عاريا وبه آثار التعذيب.