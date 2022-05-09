ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار فندق في كوبا إلى 31 قتيلا

المصدر: أ ف ب

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أعلنت وزارة الصحّة في كوبا ارتفاع عدد قتلى الانفجار العرضي الذي هزّ فندق ساراتوغا في هافانا إلى 31 الأحد.

وكانت أعلنت في حصيلة سابقة مقتل 30 شخصا في الانفجار.

ولا يزال هناك 24 جريحا في المستشفيات.

يبحث عناصر الإنقاذ منذ وقت باكر صباح الأحد عن جثث تحت أنقاض المبنى في المدينة القديمة بهافانا.

ووفق ما أفادت وزارة السياحة السبت، وقع الانفجار على ما يبدو بسبب تسرب للغاز عندما كانت شاحنة تزود به الفندق، وقد دُمّرت أربع طبقات من المبنى ذي الطبقات الخمس.

وكان الفندق يخضع لترميم استعدادا لافتتاحه في 10 مايو بعد عامين على إغلاقه بسبب جائحة كوفيد.

شُيّد المبنى عام 1880 ليحوي متاجر، وتحوّل فندقا عام 1933 ثم مؤسسة فندقية فاخرة في 2005.