أول تعليق من الشيخ الطاروطي بعد وقفه عن القراءة

المصدر: البيان

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اعتذر الشيخ محمد الطاروطي قارئ القرآن الكريم بالإذاعة والتلفزيون في مصر، عن الخطأ الذي حدث منه خلال تلاوته قرآن الفجر، مؤكدا أن ذلك الخطأ تم تصحيحه في نفس التلاوة.

ونقل موقع "القاهرة 24"، عن الطاروطي قوله أنه "لم يخبره أحد بأي شيء ولم ترسل له النقابة أو الإذاعة المصرية أي قرار".

وأضاف: "القرآن غالب وليس مغلوبا وليس هناك أحد فوق القرآن الكريم، وأنا أخطأت وصححت الخطأ، لكن هناك من رصد أني أخطأت، وروج لذلك على نطاق واسع".

وأردف قوله: "قرأت في الفجر أكثر من مرة ولم أخطئ والناس كانت طايرة بالشيخ الطاروطي، لكن رغم إني صححت الخطأ استمر البعض في الهجوم.. بقالي 40 سنة بقرأ ولم أخطئ في حرف ولم تستدعني النقابة، لكن أنا تحت أمر النقابة والشيخ محمد حشاد".

من جانبه، أعلن محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية أنه تم وقف الشيخ الطاروطي عن العمل بالإذاعة، بعد الخطأ في تلاوة قرآن فجر السبت، مؤكدا أنه سيتم عرض قراءاته خلال أسبوعين أو شهر على لجنة القراء والمبتهلين، للبت.

وأشار إلى أن اللجنة ستبحث خط السير، وإن كان ملتزما في القراءات على مدى شهر، ستكتفي بتوجيه اللوم ولفت النظر، أما إذا وجدت أخطاء متكررة للشيخ أو غيره، ستتخذ الإجراء المناسب.