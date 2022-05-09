مصر.. وقف الشيخ الطاروطي بسبب خطئه خلال تلاوة قرآن الفجر

المصدر: البيان

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أكد محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، أنه تم وقف الشيخ محمد على الطاروطي عن العمل بالإذاعة بعد الخطأ في قراءة القرآن فجر أمس، مؤكدًا أنه سيتم عرض قراءاته خلال أسبوعين أو شهر على لجنة القراء والمبتهلين لاتخاذ قرار.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «النهار»، أنه سيتم عرض كل القراء بلا استثناء على اللجنة، وإجراء مراجعات دورية، بهدف تصحيح أي أخطاء.

وأشار إلى أن اللجنة ستبحث خط السير، وإن كان ملتزمًا في القراءات على مدار شهر، ستكتفي اللجنة بتوجيه اللوم ولفت النظر أما إذا وجدت أخطاء متكررة للشيخ محمد أو غيره، ستتخذ اللجنة الإجراء المناسب.

وكشف نوار أنه تم إعادة تشكيل لجنة القراء والمبتهلين، ومعروضة على رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لإقرارها، تبدأ عملها الأسبوع المقبل، وسيعرض عليها كل القراء بلا استثناء وعمل مراجعات دورية.

ولفت إلى أنه يتم تشكيل لجنة موحدة خاصة بالإذاعة والتلفزيون، ستقوم باكتشاف المواهب من القراء من المحافظات، ومراجعة القراء الحاليين، وتصحيح الأوضاع والأخطاء.

وأردف أن أسباب صدور القرار أن قراءة القرآن عبر الإذاعة المصرية مهمة للغاية، والوقف إشارة لغيره من القراء أنه لا مجال للخطأ.