كاميرا «سناب شات» الطائرة: وداعاً للسيلفي

المصدر: لوس أنجليس ـ د ب أ

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تسعى شركة تطبيق التواصل الاجتماعي «سناب شات» إلى تقديم خاصية جديدة تماماً لاستعادة اهتمام المستخدمين بالتطبيق في مواجهة المنافسة الشرسة من منصات الفيديو والصور الأخرى مثل «تيك توك» و«إنستغرام».

وتختبر شركة التطبيق، كاميرا صغيرة للغاية طائرة لتسهيل التقاط وتبادل الصور بين المستخدمين. وأكد إيفان شبيجل الشريك المؤسس لـ«سناب شات» أن الشركة في محاولة لجعل عصا تصوير السيلفي شيئاً من الماضي في عصر تكنولوجيا الطائرات من دون طيار، تطور الكاميرا بالغة الصغر بيكسي المدمج الخاصة بسناب شات والقادرة على العمل مع العديد من برامج الطيران. وتدور الكاميرا الطائرة حول المستخدم وتلتقط الصور والفيديوهات ثم تضعها في راحة يده. وتقول الشركة إن سعر هذه الكاميرا الطائرة سيصل إلى 229 دولار.