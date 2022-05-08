قرار عاجل من النيابة المصرية بشأن جثمان ممثل سوري

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قررت النيابة المصرية ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى لتحديد أسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.

وتجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها في العثور على جثة ممثل سوري الجنسية داخل شقة بـ منطقة الطوابق بالهرم.

وكانت كشفت أجهزة الأمن في الجيزة، اليوم الأحد، ملابسات العثور على جثة «كومبارس سينمائي»، سوري الجنسية، داخل شقة مستأجرة في منطقة الطوابق.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن الوفاة طبيعية وناتجة عن هبوط حاد في الدورة الدموية وفق ما أكده مالك الشقة الذي قرر أن الكومبارس عمره 70 عامًا، ويقيم بمفرده وعثر عليه متوفيًا على السرير بعد اشتم رائحة كريهة بالشقة، وكان في حالة تعفن ولا توجد به إصابات.

وثبت خلال المعاينة سلامة منافذ الشقة وتوجد كافة متعلقات الكومبارس وأدوية القلب والضغط، وقرر مفتش الصحة أن الوفاة طبيبعة.

وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.