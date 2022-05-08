"توفوا بسببك".. سر رسالة وجدت قرب حريق شقة لاعب الأهلي المصري

المصدر: البيان

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وجئ سكان منطقة الواحة بالحي العاشر بمدينة نصر شرق القاهرة، بملصقات ورقية على كافة السيارات المصطفة قرب موقع الحريق المأساوي الذي أودى بحياة لاعب النادي الأهلي وابنه وابنته الجمعة.

وحملت هذه الملصقات عبارة "لقد توفيت عائلة بسببك". واتضح في وقت لاحق، أن عدداً من شباب وسكان المنطقة قاموا بوضع هذه الملصقات على كافة السيارات التي تصطف في الشارع المجاور للعقار بعدما تبين أن وجودها أعاق دخول سيارات الإطفاء بالسرعة المطلوبة للسيطرة على الحريق.

وطالب الشباب، وفقًا لوسائل إعلام مصرية ، أصحاب هذه السيارات بالابتعاد عن صفها في تلك المنطقة تجنباً لحدوث كارثة أخرى قد تودي بحياة آخرين.

يذكر أن الأجهزة الأمنية المصرية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في شقة بمنطقة الواحة بالحي العاشر بمدينة نصر يوم الجمعة.

وأفادت المعلومات حينها بسقوط شخص وهو السباح خالد كمال زكي، لاعب كرة الماء السابق في النادي الأهلي ويبلغ من العمر 34 عاما، وابنه مراد البالغ من العمر 4 سنوات بعدما حاولا الفرار من النيران بالقفر من العقار فاختل توازنهما.

وبعد أن تمكنت القوات من إخماد النيران عثر على جثة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات مختنقة نتيجة الدخان الكثيف، ليتبين أنها ابنة صاحب الشقة الذي توفي مع نجله أيضاً