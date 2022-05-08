انهيار جسر على الحدود الباكستانية الصينية.. فيديو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت قرية حسن أباد التابعة لولاية هونزا على الحدود الباكستانية الصينية، انهيار جسر حيوي على الطريق الدولي الرابط بين باكستان والصين "طريق كاراكورام"، السبت، بسبب ذوبان بحيرة جليدية قبل أوانها.

ويظهر فيديو تداولته وسائل الإعلام الباكستانية لحظات انهيار الجسر وانقطاع الطريق من وإلى حسن آباد ما يهدد بأزمة في الإمدادات لهذه البلدة الحدودية.

شهدت قرية حسن أباد التابعة لولاية هونزا الباكستانية على الحدود مع الصين، انهيار جسر حيوي على الطريق الدولي الرابط بين باكستان والصين "طريق كاراكورام"، السبت، بسبب ذوبان بحيرة جليدية قبل أوانها ويظهر فيديو تداولته وسائل الإعلام الباكستانية لحظات انهيار الجسر.#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/FAzZPJ3mDm — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 8, 2022