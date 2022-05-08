انهيار جسر على الحدود الباكستانية الصينية.. فيديو

المصدر:
  • البيان
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شهدت قرية حسن أباد التابعة لولاية هونزا على الحدود الباكستانية الصينية، انهيار جسر حيوي على الطريق الدولي الرابط بين باكستان والصين "طريق كاراكورام"، السبت، بسبب ذوبان بحيرة جليدية قبل أوانها.

ويظهر فيديو تداولته وسائل الإعلام الباكستانية لحظات انهيار الجسر وانقطاع الطريق من وإلى حسن آباد ما يهدد بأزمة في الإمدادات لهذه البلدة الحدودية. 

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