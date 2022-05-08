"ناسا" تجتذب الكائنات الفضائية عبر صورنا

المصدر: البيان

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رغم عدم جزمها بوجودهم، تسعى وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إلى التواصل مع الكائنات الفضائية في حال وجودهم، وذلك عبر إرسال رسومات لأشكال بشرية تمثل الذكور والإناث، إضافة إلى مفاهيم علمية تعكس بعض ما توصل إليه البشر، مثل رسم للحمض النووي، وتمثيل للجاذبية.

وسيتم إرسال سلسلة الرسائل في رمز ثنائي، وستتضمّن بعض مفاهيم الرياضيات والفيزياء الأساسية، التي يمكن أن تساعد على تحديد مستوى اتصال الكائنات الفضائية.

جاءت الخطة ضمن مشروع "ناسا" الجديد "منارة في المجرة"، الذي يأمل أن تؤدي هذه الرسائل إلى بعض الاتصال من جانب الكائنات الفضائية، حسب موقع "سبوتنيك".

ويعتقد الباحثون أن الكائنات الفضائية قد تكون متحمسة لرؤية كيف يبدو شكل البشر، مثلما يراود البشر فضول لمعرفة ما إذا كانوا يتطابقون مع مظهرهم في أفلام الخيال العلمي، ككائنات فضائية خضراء بأعين حشرات.

وأوضح الباحثون أنهم اختاروا أن تكون رسائلهم للفضاء في رمز ثنائي، لكونها عالمية الفهم عبر جميع أنواع الذكاء، وتم تشفيرها بلغة ثنائية من الأصفار والآحاد المستخدمة في أنظمة الحوسبة.

قدم مشروع "منارة في المجرة" 11 باحثاً من مجموعة من المؤسسات، بما في ذلك مختبر الدفع النفاث التابع لـ"ناسا"، وتم نشره الأسبوع الجاري في "أركسيف"، وهو مستودع مفتوح الوصول للأوراق العلمية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تطفو فيها رسومات الفضاء، إذ تحتوي الصفائح الموجودة في مهمتي "بايونير 10 و11" على رسومات مماثلة مرتبطة بمركباتهم الفضائية.