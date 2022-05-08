جريمة غامضة.. مقتل رجل ستيني خنقاً وقطع جزء حساس من جسده

المصدر: البيان

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تكثف أجهز الأمن المصرية جهودها من أجل فك شيفرة مقتل ميكانيكي خنقاً ومقطوع جزء حساس من جسمه وهو في العقد السادس من عمره.

ويجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة، تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة العثور على جثة ميكانيكي داخل الشقة محل سكنه بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال المحافظة، ومن خلال فحص علاقات المجني عليه ومعرفة وجود خلافات سابقة من عدمه، وكذا التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مسرح العثور على الجثة لمعرفة المترددين على المجني عليه وتحديد هوية القاتل وتتبع خط سيره وضبطه.

وتفاصيل القضية ترجع بتلقي الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مقتولاً داخل الشقة محل سكنه بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة ميكانيكي به آثار خنق ومقطوع جزء حساس من جسده.

وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه غير متزوج ويقيم بمفرده داخل الشقة محل العثور على جثته، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وضبط المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.