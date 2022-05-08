وزارة التعليم السعودية تبدأ استقبال طلبات تسجيل الطلبة المستجدين في المدارس الحكومية

المصدر: البيان

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بدأت وزارة التعليم السعودية اعتباراً من اليوم استقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1444هـ في المدارس الحكومية، وذلك عبر حسابات أولياء الأمور في نظام «نور» الإلكتروني.

ويشمل التسجيل الطلاب السعوديين وأبناء السعودييات في المدارس الحكومية، ومدارس تحفيظ القرآن التي لا يجري فيها مفاضلة. وفقا لصحيفة عكاظ.

وسيستمر التسجيل حتى انتهاء الموعد الرسمي في السابع عشر من ربيع الأول 1444هـ أو تسديد الشواغر، وذلك لمن أكمل ست سنوات أو أقل بـ90 يوماً كحد أدنى، و11 سنة و3 أشهر كحد أعلى.

يذكر أن الوزارة بدأت إجراءات تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم والتسجيل في المدارس الخاصة والعالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية اعتباراً من يوم السادس عشر من رمضان المبارك الماضي.