مصر.. مطب صناعي يتسبب بمقتل شاب بطلق ناري

المصدر: البيان

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أعلنت نيابة جنوب الجيزة في مصر أن تقرير الطب الشرعي لتشريح جثة شاب، خلص إلى أنه قتل بطلق ناري خرج من سلاحه أثناء هروبه من مشاجرة بصحبة أصدقائه.

وكشفت تحريات رجال الأمن بالجيزة أنه هرب وأصدقاؤه مستقلين (توك توك) عقب مشاجرة مع مالك محل وآخرين بسبب خلافات سابقة.

وأضافت: "عبروا مطبا صناعيا في الشارع بسرعة، مما أدى إلى خروج طلقة من سلاحه الذي كان يخفيه تحت ملابسه".

وتابعت: القتيل استعان بـ3 من أصدقائه للتشاجر مع عدد من الأشخاص، وأطلقوا أعيرة نارية وخلال هروبهم خرجت طلقة من سلاح كان يخفيه تحت ملابسه أدت لوفاته.

وذكرت صحيفة الأهرام أن قوة أمنية تمكنت من القبض على أصدقاء القتيل وضبط السلاح، فيما فتحت النيابة المختصة تحقيقا بالحادث.